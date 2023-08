Na Tielt nu ook zinkgat op pechstrook E17 in Waregem

Het zinkgat in Tielt is nog maar goed en wel dicht, of er is al een nieuw zinkgat ontstaan in West-Vlaanderen. Tussen de op- en afritten van Waregem en Deerlijk zit een gat in de pechstrook, ter hoogte van het bedrijf TVH. "Het gat is kleiner dan dat in Tielt", laat Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer weten.