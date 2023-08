Play4 focust in het najaar op "keuzekijkers" met de familie-Verhulst en "MasterChef"

Andere titels die terugkeren: "Stukken van mensen", "James de musical", "Klopjacht", "Big brother", "Niveau 4" en "The sky is the limit". Fictie van lokale bodem brengt Play4 opnieuw met "Mijn slechtste beste vriendin" en "Assisen: de insulinemoord".



Op een tweede seizoen van de succesreeks "Nonkels" is het wachten tot volgend jaar. De opnames beginnen op 21 augustus.