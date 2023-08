Neutrale verkiezing voor Wieltjesambassadeur in Menen blijkt geen succes

Toch is Menen van plan om de komende jaren ook nog de Wieltjesambassadeur te verkiezen. "Misschien geen 30 jaar meer als we elk jaar problemen ondervinden. Het format is nu nog nieuw, dus we moeten het een kans geven. De verkiezing is toch wel belangrijk. De verkozene is een jaar lang de ambassadeur van onze stad en draagt trots de waarden van Menen uit. Tijdens evenementen is die persoon aanwezig en je merkt dat de mensen dat leuk vinden."