Nieuwe antilopenverblijven in ZOO Planckendael

In de verblijven hokken verschillende diersoorten samen. Zowel de zeer bedreigde dorcagazellen, de Somalische wilde ezels, de bergbongo’s en de bongofamilie verblijven er. "In een moderne dierentuin zoals Planckendael proberen we om gemengde verblijven te maken. We gaan dus diersoorten samenbrengen die elkaar tegenkomen in de natuur. Dat zorgt voor veel meer actie en interactie tussen de dieren, maar ook voor de bezoeker is het interessant want er is altijd iets te zien."