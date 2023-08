150 OHL-supporters trekken naar supportersvergadering, gemoederen over coach Brys en CEO Willems lijken bedaard

Gisterenavond trokken zo'n 150 OHL-supporters naar het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven voor een supportersvergadering. De supporters maken zich namelijk zorgen over de matige 1 op 9 na de eerste drie speeldagen. Ze mochten vragen stellen aan het bestuur, de technische staf, coach Marc Brys en spelers van de voetbalclub. Na de vergadering is de sfeer bij de supporters over het algemeen gemoedelijk. De moeilijke vragen mochten gesteld worden en werden ook gesteld, klinkt het. De club sprak op een open manier met de supporters, en daar waren ze blij om.