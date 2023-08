Ophef over vechtvideo's van groep Antwerpse meisjes: politie vraagt om geen heksenjacht te voeren op sociale media

Op sociale media als Instagram, Snapchat en Telegram gaan al een tijdje video's rond van een groep meisjes die andere meisjes in elkaar slaat. De video's zijn van de voorbije maanden en spelen zich af op de Antwerpse Meir, aan het Sportpaleis, in parkeergarages of aan verschillende tram- en metrohaltes, allemaal in Antwerpen.

In de video's worden andere meisjes geklopt en geschopt, vaak liggen de slachtoffers al op de grond. De aanleiding is niet echt duidelijk, al schijnt het een enkele keer om liefdesperikelen te gaan. Het lijken altijd dezelfde jonge daders te zijn.