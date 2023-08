Politie Regio Turnhout roept op om fiets en route naar school te controleren voor 1 september

Om die veilige start waar te maken, heeft Politie Regio Turnhout twee oproepen gedaan. "Zorg dat je fiets in orde is", aldus Boogers. "Zijn de banden opgepompt? Zijn je remmen in orde en werken je fietslichten?" Nu is er nog voldoende tijd om je fiets te (laten) herstellen of in orde te brengen.