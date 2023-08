Pony doodgebeten in Peer, wellicht het werk van een wolf: "Meer wolvenaanvallen rond deze tijd zijn normaal"

Afgelopen nacht is een shetlandpony doodgebeten in een weide in Wauberg, een deelgemeente van Peer. Het ziet er naar uit dat het gaat om het werk van een wolf. De weide ligt vlak bij het militair domein, maar er stond geen stroom op de omheining.

"Dat er rond deze tijd weer meer wolvenaanvallen zijn, is compleet normaal", duidt Koen Van Muylem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). "De jonge welpen worden groter en hebben meer voedsel nodig." Na de dood van wolf August moet Noëlla haar jongen alleen voeden. Of de minstens 7 welpen nog allemaal in leven zijn, is niet duidelijk. Ze leven in een strikt ontoegankelijk militair domein. "De laatste keer zagen we zowel de wolvin als enkele welpen op camerabeelden. Een mannetje hebben we niet gezien. Wel zien we hoe de welpen stilaan zelf op pad gaan, in groepjes van twee of drie", besluit Van Muylem.