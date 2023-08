Renovatie van middelbare school Viio in Borgloon volop aan de gang

Naast de gebouwen wordt ook de schoolomgeving aangepakt. Er zullen stukken onthard worden en de speelplaatsen krijgen een nieuwe indeling. "We hebben twee speelplaatsen", zegt Bollen. "Een voor de eerste graad en een voor de tweede en derde graad. In samenspraak met de leerlingen hebben we nu gekozen voor een passieve en een actieve speelplaats voor alle leerlingen. Eén speelplaats zal dus dienen voor sportactiviteiten en de andere zal een groene speelplaats worden om te ontspannen."