Sergio Herman stapt uit restaurants Pure C en AIRrepublic in Cadzand

Pure C ging bij de uitreiking van de Michelinsterren in Nederland afgelopen april nog van twee naar nul sterren. Of dat een invloed heeft op de beslissing van Herman, is onduidelijk. Zelf zegt hij dat hij "zichzelf wil blijven inspireren".

"Na vijftien jaar voel ik dat ik mezelf dreig te herhalen. En dat zit niet in mijn Zeeuwse natuur. Met nog altijd die ultieme passie voor het koken heb ik ook andere wensen, zoals meer tijd vrijmaken voor mijn familie, kinderen en vrienden, meer reizen en een sprong wagen in internationale projecten zoals in Azië."