Genk start met afbraak stedelijk slachthuis: "Groene site aan inwoners teruggeven" 

De concrete invulling van de site, moet volgens Dries nog afgeklopt worden. "De Stiemer loopt er vlak langs. We willen daar verbinding mee maken. De hele vallei willen we opwaarderen. Misschien komt er een plek voor stadslandbouw of volkstuintjes. Ook toegankelijkheid is bij elke invulling een prioriteit. We willen hier misschien kleinschalige evenementen laten doorgaan in het groen. Die invulling willen we gaandeweg uittekenen."