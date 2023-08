Nieuw asielcentrum voor vluchtelingen met medische problemen in Strombeek-Bever zoekt personeel

Er komt een nieuw asielcentrum in het vroegere woonzorgcentrum Ascot in Strombeek-Bever bij Grimbergen, ondanks verzet van het gemeentebestuur. De aanwerving van het zorgpersoneel is begonnen. Er zullen binnenkort asielzoekers wonen die bijzondere medische zorgen nodig hebben. In september zit Fedasil samen met de buurtbewoners om de situatie te evalueren.