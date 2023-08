Meer dan 100 ooievaars strijken neer in Landen: "Rustpauze op weg naar het warme zuiden"

Vooral op de weg tussen Landen en Linter waren er donderdagochtend nog heel veel ooievaars te zien. "Hier zitten nu 55 ooievaars maar op de kerk van Neerlanden hebben er gisteren meer dan 100 overnacht", zegt Philippe Smets van de Vogelwerkgroep Oost-Brabant. "Dat is fantastisch want 40 jaar geleden was de ooievaar nog een zeldzame broedvogel. Alleen in Planckendael en in Het Zwin waren er nog enkele kweekstations. Intussen is de populatie groter geworden. In Nederland zitten er zo'n 1.700 broedparen en in ons land ongeveer 250."