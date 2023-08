Tijdelijk recreatieverbod op Galgenweel Antwerpse Linkeroever door schadelijke bacterie

De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA), heeft vandaag een algemeen recreatieverbod ingevoerd op het Galgenweel op Linkeroever. "In het water van het Galgenweel is bij recente onderzoeken een extreem hoge waarde van de E. colibacterie gemeten. Die bacterie is in hoge concentraties schadelijk voor zowel mensen als dieren. In het Galgenweel is het dubbele van de maximale drempelwaarde vastgesteld. Het is dan ook belangrijk dat er geen enkel contact is met het besmette water", laat de stad weten.