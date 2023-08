Politica Els Van Hoof wil dat mensen met een rolstoel naar toilet kunnen in Leuven 

Dat gebeurde dus ook toen Elke Van Hoof samen met MS-patiënt Jan Heremans op zoek ging naar een toilet na de Meyboomplanting op de Grote Markt. "Het was best gênant", weet Van Hoof te vertellen. "Het bleek een groot probleem te zijn om na de klok van acht in de buurt van de Grote Markt een toilet te vinden. Uiteindelijk konden we bij een bevriende restaurantuitbater terecht, maar dergelijke situaties vind ik niet meer van deze tijd."