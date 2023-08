Pastor van Kampenhout vindt tweedehands tractor voor sociaal project in Congo na oproep bij Radio2

Pastor Joseph Imana zocht een tractor voor de bouw van een opvanghuis in zijn geboortestad Bikoro in Congo. De enige tractor die ze daar hadden, ging onlangs stuk. Voorlopig moest het zware werk met de hand of met trekdieren gebeuren. Omdat het moeilijk is om in Congo een geschikte tractor te vinden, ging de pastor in België op zoek naar een tweedehands exemplaar. Op die manier kwam hij terecht bij Frans Broeckx uit Arendonk.

Frans las het verhaal van het project van pastor Joseph op VRT NWS en nodigde hem uit om naar zijn tractor te komen kijken. "Hij stond eigenlijk niet te koop, maar omdat die mensen dat vroegen, heb ik de tractor aangeboden. Ik kan me wel inbeelden welke moeilijkheden ze daar hebben nu ze zonder het nodige materiaal moeten werken. Ik ben dan ook blij dat ze hem effectief kunnen gebruiken."