Varkensnier functioneert maand na transplantatie nog goed in lichaam van hersendode man

In datzelfde ziekenhuis, het NYU Langone Health-ziekenhuis in New York City, is het experiment opnieuw uitgevoerd, maar nu langer. Op 14 juli is de nier van een varken getransplanteerd naar het lichaam van een hersendode man van 57. Iets meer dan een maand later werkt de nier nog steeds naar behoren, meldt het ziekenhuis.