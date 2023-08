Vrouw zwaargewond na een val van tien meter van N41 in Dendermonde

Het ongeval gebeurde woensdagavond op de N41 in Sint-Gillis-Dendermonde. Een vrouw van 22 reed er in de richting van Lebbeke toen ze ter hoogte van de brug over de Volaardestraat de controle over haar stuur verloor. De wagen belandde in de berm en vloog daarna verder door de struiken. Zo'n tien meter lager naast de N41 kwam de wagen uiteindelijk tot stilstand.

Door de klap zat de bestuurder van 22 gekneld in de wagen. De brandweer kon de vrouw bevrijden. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De wagen van de vrouw is volledig vernield. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.