Help, okselvijvers! Wat kan je doen om minder te zweten?

Per dag scheiden de zweetklieren gemiddeld 1 liter vocht uit. Bij zware inspanningen of bij tropische temperaturen kan dat oplopen tot 10 liter per dag. Wanneer je lichaam meer vocht verliest dan nodig, spreekt men over overmatig zweten of hyperhidrosis.

De oorzaak ervan is in de meeste gevallen onbekend. In de medische wereld spreekt men van primaire hyperhidrosis als het geen bekende oorzaak heeft. Is er een achterliggend gezondheidsprobleem, dan spreekt men over secundaire hyperhidrosis. In dat tweede geval is het een symptoom van een medische aandoening of van de inname van medicijnen.