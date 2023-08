Restauratie van de IJzertoren gestart met specifieke opbouw van stellingen

In Diksmuide is deze week de restauratie van de IJzertoren gestart. Die zou tegen eind 2025 afgrond moeten zijn. Momenteel staat de toren al 15 à 18 meter in de stellingen. "In principe hebben we twee en een half à drie maanden nodig om de volledige stelling op te bouwen", legt directeur van het Museum aan de IJzer Peter Mouton.

"Het is niet zo evident eens je echt de hoogte ingaat. Het vraagt toch een heel specifieke aanpak, zeker als de kruiskop ook in de stellingen moet." Vooral het weer maakt het extra moeilijk volgens Mouton. "Je kan je inbeelden dat wanneer je op 84 meter op hoogte staat de wind een behoorlijke impact heeft."