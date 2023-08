Wespelaar Swing brengt gratis bluesconcerten onder het motto "Blues for the people"

In Wespelaar wordt alles in gereedheid gebracht voor het bluesfestival "Swing Wespelaar". Het is al de 35e editie van het gratis muziekfestival. "We willen de drempel om met blues kennis te maken zo laag mogelijk houden", zegt organisator Filip Le Roy. "Ons motto is Blues for the people, en daarom vragen we ook geen toegangsgeld."