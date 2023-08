Bergers vinden lichaam van vermiste schipper in Dendermonde

Tien dagen nadat in de Schelde een binnenschip was gezonken, is het lichaam van de vermiste schipper gevonden. Het stoffelijk overschot van de man uit Charleroi werd gisteravond, rond 23 uur, gevonden door een team van bergers.

Dat gebeurde nadat het schip gekanteld en opgetild werd, legt Leen Dierick (CD&V), waarnemend burgemeester van Dendermonde uit. "Dat was een heel moeilijke actie, gezien de sterke stroming op de Schelde én het feit dat het schip nog geladen was."

"Na enkele uren is het schip dan boven water gekomen, maar het was nog altijd gekanteld en dus niet stabiel. Zodra het veilig is, is men aan boord gegaan", gaat Dierick verder. "Toen heeft men het lichaam van de schipper en één van zijn twee honden aangetroffen."