Zweden verhoogt niveau voor terreurdreiging, geplande terroristische aanvallen verijdeld

In het kort

De afgelopen maanden vonden er verschillende Koranverbrandingen plaats in Zweden. Een groep Iraakse migranten wil op die manier protesteren tegen de toenemende invloed van de islam in het land. In Irak is men daarentegen niet opgezet met deze situatie. De diplomatieke banden tussen beide landen staan daardoor erg onder druk. De Zweedse premier Ulf Kristersson sprak eerder al zijn diepe bezorgdheid uit over de situatie en waar die toe kan leiden.