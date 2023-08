Triatlete Jolien Vermeylen waagde zich al in de Seine op testevent voor Olympische Spelen: "Een schitterende ervaring" 

Uiteindelijk ging het zwemmen voor Vermeylen vandaag heel goed. "Ik had een heel goeie race, boven verwachting. Ik ging als 14e over de meet. En Parijs zelf was schitterend, ik was er trouwens nog nooit geweest. Zwemmen in de Seine, fietsen voorbij de Eiffeltoren... Achteraf ben ik nog veel te veel souvenirs gaan kopen."

Of Vermeylen volgend jaar echt naar de Spelen gaat, is nog niet helemaal duidelijk, want ze is nog niet gekwalificeerd. "Ik hoop echt wel naar Parijs te mogen gaan en mijn tijd nog te verbeteren. Er zijn nog twee andere goede Belgische atleten in de running. We moeten dus nog even afwachten."