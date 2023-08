300 mensen met een beperking genieten van Pukkelpop dankzij aanpassingen aan festivalterrein en camping

Voor mensen met een beperking is er ook een aangepaste camping voorzien, dicht bij de ingang van het festival. Daar kunnen ze overnachten met hun vrienden. "In totaal maken 126 mensen gebruik van de camping, maar dat aantal kan nog stijgen door last minute aanvragen als mensen bijvoorbeeld recent hun been hebben gebroken", zegt Leen Vanelderen van Inter. "Verder zijn er op de camping aangepaste toiletten en douches aanwezig en mensen kunnen er uiteraard hun elektrische rolstoelen opladen. Voor wie het nodig heeft, is er ook een tillift voorzien."