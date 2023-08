50 jaar Zomerhit in 4 opvallende verhalen: wie was de eerste winnaar en waarom kwamen Spice Girls niet optreden?

Toch was het niet de eerste keer dat zo'n pijnlijke fout opdook. In 1975 was er ook al sprake van een vergissing. Toen werd Willy Sommers uitgeroepen tot winnaar van Zomerhit. De vreugde was van korte duur, want de jury had niet alle stemmen juist geteld. Willy mocht de felbegeerde award meteen terug afgeven. De nieuwe winnaar was Marc Dex met "Papa wanneer kom je thuis".