58-jarige vrouw uit Lanaken neergestoken, ex-partner (57) door brandweer uit Zuid-Willemsvaart gehaald en overleden

Rond 14 uur kreeg de politie Lanaken-Maasmechelen een melding over een steekpartij in de Azaleastraat in Lanaken. Een 58-jarige vrouw kreeg enkele messteken in haar buik. Ze werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou niet meer in levensgevaar verkeren.

Even later is haar ex-partner, een man van 57, in Boorsem (Maasmechelen) in de Zuid-Willemsvaart gesprongen. Een getuige verwittigde de hulpdiensten. Duikers van de brandweer haalden de man uit het water. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar voor hem kwam alle hulp te laat.