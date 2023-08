Licht aangepast parcours voor de Druivenkoers in Overijse : "We willen valpartijen vermijden"

Morgen zaterdag wordt in Overijse de 63e editie van de Druivenkoers gereden. Voor het eerst vindt de wedstrijd plaats in het weekend voor de Druivenfeesten. "Dat heeft te maken met de overvolle wielerkalender en met het feit dat het wereldkampioenschap al in augustus geprogrammeerd stond", zegt Willy Van Roy van de Sportvrienden van Overijse, mede-organisator van de Druivenkoers. "Daar sta ik persoonlijk ook achter, tegenwoordig kan je geen koers meer organiseren of er gebeuren valpartijen. Als je de renners door kleine straatjes moet sturen, en alle voertuigen die erbij horen en waar je als toeschouwer nog met moeite kunt staan, dan komt dat de veiligheid niet ten goede. Daarom hebben we dit keer geopteerd om eerder de grotere banen te kiezen en de wedstrijd toch zwaar genoeg te maken", aldus Willy Van Roy.