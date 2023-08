Lynn betaalt uiteindelijk 876 euro méér voor haar huurauto: zo vermijd je extra kosten

Het gezin betaalt die 404 euro ter plaatse met een gewone debetkaart “zodat er tenminste achteraf geen extra geld meer van de rekening zou kunnen gaan" - wat via een kredietkaart wel kan gebeuren. Maar toch is er tot hun grote verbazing nog eens geld van hun zichtrekening gegaan: 472 euro. "100 euro omdat we meer dan 3.000 km zouden gereden hebben, terwijl dat in werkelijkheid maar 600 km was. En nòg eens zogezegde verzekeringskosten. Dat laatste bedrag werd niet overgeschreven naar het autobedrijf maar rechtstreeks naar de eigenaar van het bedrijf. Dat is toch verdacht.”

Zo betaalt Lynn uiteindelijk in totaal 1.136 euro voor de huurauto, die ze voor nog geen 260 euro had geboekt. “We weten niet hoeveel er nog kan volgen, aangezien er blijkbaar geld van onze zichtrekening kan worden gehaald zonder dat we zelf een betaling uitvoeren. Ik ben echt ongerust.”

Lynn probeert een deel van het bedrag terug te eisen, maar voorlopig zonder resultaat. “Wij zullen in ieder geval nooit meer een wagen huren en hebben zelfs geen zin meer om nog op reis te gaan de komende jaren.”