Beek in Nijlen kleurt zwart en stinkt door dam van bevers: "Het is geen olie, wel bacteriën en plantenafval"

Er leven al een tijd twee bevers in het Beekpark die een grote dam hebben gebouwd waardoor het water moeilijker kan doorstromen. Door de vele regen die daar nog eens extra bijkwam, zijn heel wat velden in de omgeving onder water gelopen. "Het zijn twee ijverige werkers, die bevers", vertelt schepen voor Milieu Tom Covens (CD&V). "Ze hebben een dam gebouwd waardoor er nu een waterverschil in hoogte is van 80 centimeter. Het heeft de laatste weken ook heel veel geregend, waardoor een deel van het park onder water is gelopen."