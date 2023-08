Billie Eilish bezoekt veganistisch restaurant in Antwerpen aan vooravond Pukkelpop: "Alles tot laatste kruimel opgegeten"

Toen het gezelschap samen met de security binnenwandelde, had de zaakvoerder niet meteen door dat het om de 21-jarige popster ging. "Het was onze chef-kok die haar meteen had herkend. Aan de blik van de security was te zien dat ze wisten wie ze in het oog moesten houden. Onze chef-kok is nogal bezig met celebrity's. Hij had graag een foto of handtekening gewild, maar we blijven natuurlijk professioneel. Ik denk als zulke bekende mensen voortdurend in de kijker moeten lopen, ze het ook waarderen om eens rustig een burger te kunnen eten."