"N-VA wil landbouwsector kapotmaken": Farmers Defence Force viseert De Wever en Demir met boerenbetoging in Antwerpen

De landbouwers spreken deze voormiddag op drie verschillende plaatsen rond Antwerpen af, en van daaruit gaat het in colonne naar Spoor Oost. Dat Antwerpen - en niet Brussel - het toneel wordt voor de betoging is een bewuste keuze, want vooral het Ineosdossier is een doorn in het oog van de betogers.

FDF België is niet te spreken over het feit dat de Vlaamse regering alles op alles zet zodat het chemiebedrijf Ineos dan toch opnieuw een vergunning krijgt voor de ethaankraker die het aan het bouwen is in de Antwerpse haven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft die vergunning onlangs vernietigd, omdat de stikstofimpact op de nabije natuur niet duidelijk was.

"N-VA-voorzitter (en burgemeester van Antwerpen, red.) Bart De Wever heeft het Ineosdossier versneld", argumenteert Dickens. Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) krijgt een veeg uit de pan. "N-VA wil de landbouwsector kapotmaken", vat Dickens de kritiek samen.