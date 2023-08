Brandweer Merelbeke houdt rampoefening in NMBS-werkplaats Melle

Aan de NMBS-werkplaats in Melle hebben brandweerlui van Brandweerzone Centrum geoefend op een treinongeval. Een wagen met paardentrailer was zogezegd in aanrijding gekomen met een trein op een overweg.

Aan de oefening namen zo’n 40 mensen deel. Behalve de brandweer waren daarbij ook figuranten aanwezig, die in de auto en de trein zaten. In de wagen zaten enkele personen gekneld en ook het paard in de trailer raakte gewond. Voor het paard werd een plastic dummy gebruikt.