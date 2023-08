Eerste "Cold Case Bureau" van het land opent in Aarschot: "Moordenaars die hun geheim meedragen, kunnen bij ons terecht"

In de Leuvensestraat in Aarschot kan je binnenkort naar het eerste "Cold Case Bureau" van het land. Het wordt een ontmoetingsplaats voor mensen die geïnteresseerd zijn in onopgehelderde misdaden of een bepaalde cold case graag opgelost zien. "Al jaren staan we nabestaanden en achterblijvers bij met het samenstellen van een dossier in de hoop dat het gerecht daar opnieuw mee aan de slag kan gaan. Onze medewerkers deden dat altijd van op verschillende locaties en er was een noodzaak ontstaan om dat onder te brengen in één bureau", vertelt oprichter Kurt Wertelaers.