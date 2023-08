Chique Brusselse Gulden-Vlieslaan ontsierd door ratten en menselijke uitwerpselen

Volgens verschillende handelaars in de straat zijn de problemen verergerd sinds de MIVB met de werkzaamheden is begonnen aan het metrostation Naamsepoort. "Er waren altijd al veel ratten, maar zodra je gaat graven, komen er altijd nog meer naar boven", is de theorie van een horecamedewerkster in de Gulden-Vliesgalerij. In de galerij zelf heeft niemand last van de ratten.



Vooral in en rond de plantenbakken tussen het voet- en fietspad ligt het terrein van de beestjes. Op die plaats vind je dode ratten, menselijke uitwerpselen en plassporen en de inhoud van een opengescheurde vuilniszak met kippenpootjes. Volgens Gagnaire zijn er te weinig controles. "Er is geen opvolging, de gemeente moet vaker langskomen", pleit hij.