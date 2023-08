Plannen doortrekking Geelse ring veroorzaken ongerustheid bij buurtbewoners

De buurtbewoners vinden dat ze weinig geïnformeerd werden over de plannen. Ze vrezen veel overlast van auto- en vrachtverkeer als de ring van Geel via hun straten wordt doorgetrokken. De stad begrijpt die ongerustheid. Ze had ook gehoopt dat de provincie eerder zou communiceren. "We zijn blij dat er vooruitgang wordt geboekt, maar het is niet de bedoeling dat we het centrum gaan ontlasten door een andere buurt te belasten", zegt schepen voor Ruimtelijk Beleid, Bart Julliams (N-VA). "We vinden het daarom heel belangrijk om de ring te sluiten, zodat iedereen er voordeel uithaalt."