Elf procent van de huurwoningen heeft onvoldoende rookmelders hangen, ondanks verplichting

In Vlaanderen is het sinds 1 januari 2020 wettelijk verplicht om in elke woning "voldoende rookmelders" te plaatsen, dat wil zeggen op elke verdieping één. In huurwoningen is het de plicht van de verhuurder om die te voorzien, ongeacht wanneer het huurcontract afgesloten werd.

Als er rookmelders ontbreken, kan de woning ongeschikt worden verklaard. De eigenaar kan dan een sanctie krijgen en de huurovereenkomst kan stopgezet worden. Toch werd vorig jaar bij 3.965 controles vastgesteld dat er niet voldoende rookmelders aanwezig waren.

Daarmee was 1 op de 9 gecontroleerde huurwoningen niet in orde. Met die 11 procent zien ze een lichte verbetering ten opzichte van 2021, toen nog 12 procent van de huurwoningen geen of te weinig rookmelders had hangen.