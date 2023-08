Frankrijk maakt zich op voor "warmste periode van de zomer": temperaturen tot boven 40 graden

"De temperatuur kan her en der oplopen tot boven de 40 graden", vertelt correspondent Frank Renout vanuit Parijs. De temperaturen zullen ook niet zakken onder de 20 graden. "De piek wordt maandag of dinsdag verwacht. In een vierde van het land geld alarmfase oranje, het op één na hoogste alarmniveau."

Op radio, televisie en online is een voorlichtingscampagne gestart met adviezen om je te beschermen tegen de hitte. "Laten we voor elkaar zorgen", postte de Franse president Emmanuel Macron vrijdag op X, het vroegere Twitter. Macron spoorde mensen ook aan om op koele plaatsen te blijven, veel te drinken en kwetsbare mensen in de gaten te houden.