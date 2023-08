Biechten op festivalterrein, op safari kijken naar bronstige Pukkelpoppers of 10 mannen in luipaardprint: gekke figuren op Pukkelpop

Voor opvallende vestimentaire keuzes moeten we dan weer bij de oud-leiding van Chiro Koersel-centrum zijn. "We zijn met 10 man en we dragen hemdjes met een luipaardprint met daarop zonnebloemetjes", vertelt Jasper Vanhamel. "We zijn allemaal oud-leiding. Vorig jaar zijn we samen op reis gegaan naar Tsjechië. Toen hebben we deze leuke outfit gekozen. Nu dragen we het ook op Pukkelpop. Heel praktisch, want je vindt elkaar makkelijk terug en het geeft een groepsgevoel."