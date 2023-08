Gezonken binnenvaartschip weggesleept van Grembergen naar droogdok

Het vrachtschip is nu weggesleept naar een droogdok, waar een expert het verder zal onderzoeken. Voorlopig zijn er nog geen aanwijzingen naar een mogelijke oorzaak van het ongeval. Iemand die langs de Schelde fietste, zag het schip water maken, waarna het heel snel zonk.

Nu de berging van het gezonken schip achter de rug is, heft De Vlaamse Waterweg het vaarverbod op de Boven-Zeeschelde in Dendermonde gedeeltelijk op vanaf vrijdag 18 augustus, 18 uur.

Maandag 21 augustus zal een peilboot metingen doen om te controleren of de vaargeul opnieuw voldoende diep is om de scheepvaart in alle veiligheid continu mogelijk te maken. Als dat zo is, kan het scheepvaartverkeer vanaf maandagavond ook bij laagwater weer voorbijvaren. In afwachting van de peilresultaten mogen schepen bij laagwater niet passeren.