Herinrichting centrum Sint-Eloois-Winkel voorgesteld: 4 oude gebouwen maken plaats voor appartementen en groene zone

"We willen meergezinswoningen met 26 wooneenheden plaatsen", legt burgemeester Bart Dochy (cd&v) uit. "Dat betekent dat een gebouw is opgedeeld in vier blokken. Er is plaats voor 22 appartementen van verschillende groottes. Sommige zullen één slaapkamer hebben, andere drie of vier. Daarbovenop komen nog vier penthouses."