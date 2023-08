Circusschool en Kunstacademie krijgen energieneutraal gebouw in Leuven

"Het duurzame project is al bij de afbraak van het vorige gebouw begonnen", vertelt schepen Lalynn Wadera (Vooruit). "Bij de afbraak van het gebouw werden 600 m³ stenen gerecupereerd. Die kregen een grondige poetsbeurt en werden vervolgens ter beschikking gesteld van andere bouwprojecten in de omgeving van Leuven. Zo zullen de stenen onder meer voor een gebouw in Mechelen dienen."