Franse burgemeester dient klacht in tegen eigen inwoners die struiken lieten staan: "Mee verantwoordelijk voor branden"

Zo'n 650 brandweerlieden werden ingezet, samen met dertien blusvliegtuigen en drie helikopters. De situatie was "bijzonder delicaat" door de intense hitte, droge omstandigheden en windvlagen tot 80 km/u.



Er vielen gelukkig geen gewonden of doden. Burgemeester Samuel Moli wil drama's in de toekomst vermijden en wijst met een beschuldigende vinger naar een aantal van zijn inwoners.



Driehonderd inwoners hadden in februari een herinneringsbrief gekregen om de begroeiing rond hun woning aan te pakken. "Er hebben slechts 150 mensen gereageerd", klinkt het.