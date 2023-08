"Een gat in mijn hart van iemand die hier niet meer is": Kamiel, Dot en Bep verloren zus Lola door zelfdoding en eren haar op concert van Billie Eilish

Kamiel en zijn zussen hebben getwijfeld of ze wel zouden komen. “De hoofdreden om het toch te doen is omdat we beseffen dat Lola het nooit had laten gebeuren indien we tickets hadden en niet kwamen. Dus staan we hier ter ere van haar om te genieten van de show van Billie Eilish. We hebben gemengde gevoelens. Enerzijds zijn we blij hier te zijn, anderzijds voel ik een gemis. Een gat in mijn hart van iemand die hier niet meer is en die eigenlijk naast Dot de hoofdreden was om te komen.”