Kapper Christoph (43) uit Antwerpen terug van Amerika met nieuwe kokers voor prothesen: "Ik voel me een gelukkige giant nu"

Christoph is twee weken in Oklahoma geweest, en heeft nu de juiste kokers voor zijn prothesen gekregen. "Ik ben gelukkiger dan ooit", zegt hij met een stralende lach. "Eén van de eerste dingen die ik heb gedaan bij thuiskomst, was een uitstapje naar de Efteling met de kinderen. Ik heb alle achtbanen meegedaan en dat was echt fantastisch, ook voor mijn meisjes. Had ik mijn nieuwe prothesen niet gehad, had ik de Efteling nooit kunnen doen. Ik ben nu ook een stukje groter en daar moet ik nog even aan wennen, want ik voel me echt een reus, een giant."