Meer dan 1.700 bezwaarschriften tegen nieuwe tramkeerlus in Deurne, brandweer geeft negatief advies

Verschillende buren op de grens van Deurne en Borgerhout hebben zich verenigd in een actiecomité tegen een nieuwe tramkeerlus. De nieuwe lus komt in de plaats van de huidige, maar wel in een andere straat. Daarvoor moeten 64 bomen, de wekelijkse markt en 57 parkeerplaatsen wijken. "De verkeersveiligheid zal ook achteruitgaan", zegt Lode Daelemans van Het Juiste Spoor. Bij een keerlus stopt de tram bij de eindhalte om van daaruit weer in de andere richting te rijden.