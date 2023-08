Heb je als recreant baat bij het gebruiken van ketonen, de "superbrandstof" van Evenepoel en co?

Ketonen worden ook wel eens "superbrandstof" genoemd. Ze worden door ons lichaam aangemaakt wanneer we te weinig energie opnemen via ons eten. De lever gaat dan bij vetverbranding ketonen vrijgeven zodat we kunnen blijven doorgaan. Daarom worden ketonen ook wel eens "de vierde brandstof" genoemd, naast koolhydraten, eiwitten en vetten. Of een "alarmbrandstof" omdat ze eigenlijk te hulp schieten bij een tekort aan suikers.

Ketonen zijn dus lichaamseigen, maar je kan ze ook gewoon innemen door ze te drinken uit een flesje. Eén dosis is 25 of 30 gram. Let wel, het smaakt niet echt lekker - al kunnen smaken verschillen, uiteraard. Zelfs de commerciële pure ketonen met een toegevoegd smaakje kunnen een chemische nasmaak hebben.