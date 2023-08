Koppel uit Gooik regelt volledig huwelijk op amper vijf dagen tijd: “We willen graag dat onze ouders er nog kunnen bij zijn”

Een trouwfeest voorbereiden duurt voor vele koppels vaak een jaar of zelfs langer, maar Maarten en Marlies regelen alles op amper vijf dagen. Want afgelopen dinsdag beslisten ze om te trouwen en nu zondag stappen ze al in het huwelijksbootje. “We hadden wel het idee om ooit eens te trouwen, maar er waren nooit concrete plannen”, zegt Marlies. “Sowieso wilden we wel iets origineels doen, maar we hadden nooit gedacht dat het op deze manier zou zijn en zo snel.”