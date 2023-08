Kringwinkel ViTeS op zoek naar boekentassen en ander schoolmateriaal voor kinderen in kansarmoede

De Kringwinkel ViTeS, met 11 winkels in Vlaams-Brabant en Brussel, is op zoek naar boekentassen, rugzakken en ander schoolmateriaal. Er leven namelijk nog heel wat kinderen in armoede in ons land, in Brussel is dat zelfs meer dan 23 procent. Veel van hen staan aan de schoolpoort met een plastic zak in plaats van een boekentas.