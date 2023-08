Grote ledschermen in Knokke-Heist waarschuwen voor GAS-boetes voor blote bovenlijven en bikini's: "Iedereen moet de Knokke-Heist etiquette naleven"

Na een video van twee dames in Knokke-Heist die eerder deze week viraal ging en een evenement op Facebook dat al meer dan 25.000 geïnteresseerden aantrekt, weet Knokke-Heist alweer op een spraakmakende manier het nieuws te halen.

Op verschillende plaatsen in de gemeente, waaronder op de bekende Lippenslaan, staan grote ledschermen met een duidelijke boodschap: wie met een zwemshort of bikini op straat loopt of luide muziek afspeelt, riskeert een GAS-boete. Een gewaarschuwd man is er twee waard, want de boetes lopen op tot 350 euro. De boetes bestaan al langer in Knokke-Heist, maar het is de eerste keer dat de gemeente daar zo duidelijk op wijst.